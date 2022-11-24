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Малкин забил победный буллит в матче с «Калгари» и стал его 1-й звездой. Перед игрой была церемония в честь 1000-го матча

Малкин забил победный буллит в матче с «Калгари» и стал его 1-й звездой. Перед игрой была церемония в честь 1000-го матча

Евгений Малкин забил победный буллит в матче с «Калгари» и стал его 1-й звездой. Форвард «Питтсбурга» принес победу своей команде в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс» (2:1 Б).

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