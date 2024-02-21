Права на охотугодия, принадлежавшие табачной фабрике, продали за 990 млн рублей

Охотхозяйственное соглашение Моршанской табачной фабрики выкупило липецкое ООО "Научно-производственное объединение "Экотехнологии", предложив за права со стартовой ценой 4,7 миллиона рублей в 210 раз больше – 990 миллионов рублей.