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Права на охотугодия, принадлежавшие табачной фабрике, продали за 990 млн рублей

Права на охотугодия, принадлежавшие табачной фабрике, продали за 990 млн рублей

Охотхозяйственное соглашение Моршанской табачной фабрики выкупило липецкое ООО "Научно-производственное объединение "Экотехнологии", предложив за права со стартовой ценой 4,7 миллиона рублей в 210 раз больше – 990 миллионов рублей.

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