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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аарон Гордон пропустит несколько матчей из-за повреждения мышцы

Форвард «Денвера» пропустит как минимум два матча из-за повреждения икроножной мышцы. Гордон не играет против «Кавальерс» и точно не выйдет в воскресенье против «Пистонс».

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