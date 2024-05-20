В России откроют аналог советских магазинов «Березка»

В Москве и Санкт-Петербурге планируют открыть магазины беспошлинной торговли для сотрудников диппредставительств, сообщает департамент пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.
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