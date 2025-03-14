Беспилотные суда и новые маршруты: как будет развиваться круизный туризм в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 марта, ФедералПресс. В Нижегородской области накануне открылась XX Международная выставка-форум гостеприимства «Интурмаркет», которую посетил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
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