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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кондратюк о прыжках: «В идеале должно быть и сложно, и чисто. Если выбирать, только чисто или только сложно – я выбираю только сложно»

Фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк в интервью для «ДоброFON» поделились мнением об исполнении четверных прыжков в программах.

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