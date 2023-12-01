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Не знаю, что за люстру повесили соседи снизу, но благодаря им у меня на кухне теперь есть теплый пол!

Иду по дороге, смотрю лужа, думаю "ДА, ПОХРЕН.", а нет. оказалась по шею. — Доктор, у меня запор!— А у меня 600-й! Но я ж не хвастаюсь об этом каждому встречному! Приходит мужик домой, а жена встречает его у двери с плакатом: «Я с тобой не разговариваю 24 часа».

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