What The Stars Of Hit NBC Series CHiPs Thought About The Movie Remake

Reboots are ten a penny in Hollywood these days - but what happens when a family-friendly cop show romp is reimagined as a raunchy, R-rated movie?Reboots are ten a penny in Hollywood these days - but what happens when a family-friendly cop show romp is reimagined as a raunchy, R-rated movie? .
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