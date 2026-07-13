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What The Stars Of Hit NBC Series CHiPs Thought About The Movie Remake

What The Stars Of Hit NBC Series CHiPs Thought About The Movie Remake

Reboots are ten a penny in Hollywood these days - but what happens when a family-friendly cop show romp is reimagined as a raunchy, R-rated movie?Reboots are ten a penny in Hollywood these days - but what happens when a family-friendly cop show romp is reimagined as a raunchy, R-rated movie? .

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