Володин жестко отчитал Толстого и Калашникова: «Вы хорошо подумали?»

Теперь наших депутатов отговаривают от поездок в Бразилию и Монголию.Председатель Госдумы Вячеслав Володин строго отчитал своего заместителя Петра Толстого на пару с председателем Комитета Госдумы евразийской интеграции и связям с соотечественниками – Леонидом Калашниковым за чрезмерное увлечение международными поездками.
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