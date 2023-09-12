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В Астрахани будут судить гражданина Киргизии за попытку распространять нарковещество через тайники

В Астрахани будут судить гражданина Киргизии за попытку распространять нарковещество через тайники

У него обнаружили 360 мини-свертков с незаконным средством. Прокуратура Советского района Астрахани утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Киргизии, который обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Скормить этому &quot;наркобарону&quot; его зелье, чтобы другим неповадно было.
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