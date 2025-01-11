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Дэвид Мойес возвращается в "Эвертон": новый этап легендарного тренера

Дэвид Мойес возвращается в "Эвертон": новый этап легендарного тренера

Дэвид Мойес возвращается в «Эвертон» на пост главного тренера, сменив Шона Дайча. Клуб занимает 16-е место в АПЛ с 17 очками.

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