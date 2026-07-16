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Кухня и дом

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Как сохранить текстуру щуки: мой метод заморозки и жарки без «каши»

Как сохранить текстуру щуки: мой метод заморозки и жарки без «каши»

Каждый раз, открывая морозилку после удачной рыбалки, я испытываю особое чувство. Там, аккуратно разложенные по пакетам, лежат трофеи — напоминание о тихой глади воды, внезапной поклевке и азарте вываживания.

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