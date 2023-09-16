Любопытно, однако

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"Ким доездился - теперь и он в списке", - северокорейский лидер попал под пристальное внимание одной евроустремленной страны.

"Ким доездился - теперь и он в списке", - северокорейский лидер попал под пристальное внимание одной евроустремленной страны.

Даже и не знаю как теперь лидер Северной Кореи Ким Чен Ын жить то дальше станет. Но, прежде чем поделится трагической новостью, напомню что, вот уже как третьи сутки Ким находится на территории Российской Федерации по приглашению российского президента Владимира Путина.

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Комментарии
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фарид сабиров
Идиотизм не лечиться , это по жизненно так теперь и ходить идиотом
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4 час.
МЛ
Михаил Литвак
ГОСПОДИ УЖАС ТО КАКОЙ И НЕ ПРОСТО УЖАС А УЖАС УЖАС УЖАС
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3 час.
NADEGDA PAYNYH
За санкции корейский лидер послал их всех на 3 советских буквы буквы 12 раз,получилось 36. Идиоты западные
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3 час.

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