"Ким доездился - теперь и он в списке", - северокорейский лидер попал под пристальное внимание одной евроустремленной страны.
Даже и не знаю как теперь лидер Северной Кореи Ким Чен Ын жить то дальше станет.
Но, прежде чем поделится трагической новостью, напомню что, вот уже как третьи сутки Ким находится на территории Российской Федерации по приглашению российского президента Владимира Путина.
Комментарии
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Идиотизм не лечиться , это по жизненно так теперь и ходить идиотом
ГОСПОДИ УЖАС ТО КАКОЙ И НЕ ПРОСТО УЖАС А УЖАС УЖАС УЖАС
За санкции корейский лидер послал их всех на 3 советских буквы буквы 12 раз,получилось 36. Идиоты западные
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