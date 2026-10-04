Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства затребовал доклад после выхода телесюжета о разрушении объекта культурного наследия в Воронежской области

Глава ведомства затребовал доклад после выхода телесюжета о разрушении объекта культурного наследия в Воронежской области

В эфире аналитической программы на федеральном телеканале вышел сюжет о разрушении исторического здания ремесленной школы в Воронежской области, являющегося объектом культурного наследия.

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