Раскрыты истинные причины отказа Германии поставить Taurus Украине

T-Online: поставки ракет Taurus Украине противоречат интересам безопасности ФРГ Отказ Германии передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus связан с тем, что эффективность данного оружия напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, поставка которых Киеву может противоречить интересам безопасности ФРГ.
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