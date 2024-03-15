Раскрыты истинные причины отказа Германии поставить Taurus Украине

T-Online: поставки ракет Taurus Украине противоречат интересам безопасности ФРГ Отказ Германии передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus связан с тем, что эффективность данного оружия напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, поставка которых Киеву может противоречить интересам безопасности ФРГ.