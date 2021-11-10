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Заводские цены выросли в Китае из-за роста мировых цен на нефть

Заводские цены выросли в Китае из-за роста мировых цен на нефть

Заводские цены в Китае продолжали расти в октябре из-за совокупного воздействия международных факторов и ограниченного внутреннего предложения ключевых энергоносителей и сырья, показали официальные данные, передает 10 октября агентство Синьхуа.

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