Аэропорт Сочи запросил режим "открытого неба" на три года

РИА Новости/Артур Лебедев Аэропорт Сочи на три года запросил для себя режим "открытого неба". Об этом сообщил Алексей Старостин, гендиректор компании "Аэродинамика", которая владеет и управляет сочинской воздушной гаванью.
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