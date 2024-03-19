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Аэропорт Сочи запросил режим "открытого неба" на три года

Аэропорт Сочи запросил режим "открытого неба" на три года

РИА Новости/Артур Лебедев Аэропорт Сочи на три года запросил для себя режим "открытого неба". Об этом сообщил Алексей Старостин, гендиректор компании "Аэродинамика", которая владеет и управляет сочинской воздушной гаванью.

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