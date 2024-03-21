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Пушков рассказал, что США завоюют мигранты

Пушков рассказал, что США завоюют мигранты

Белое население станет меньшинством в Соединённых Штатах, заявил сенатор Алексей Пушков.Глава комиссии СФ по информационной политике прокомментировал ситуацию с мигрантами в американском штате Техас.

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Комментарии
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ИЩ
Иван Щукин
Господин Пушков, меня меньше всего интересует что будет с мигрантами в США, а вот по подробнее про миграцию в России что то не слышно ни от Вас ни от Ваших коллег, и эта проблема с каждым днём нарастает как снежный ком, а Вам всем, скажем чисто по русски, до &quot;лампочки&quot;! Бесконтрольная миграция, особенно из Средней Азии и Закавказья, приводит обстановку в России к критической и большинство народа в России относится к мигрантам из Средней Азии очень негативно, а Вы про &quot;Соединённые Штаты будут завоеваны мигрантами&quot;! Читайте по больше комментариев про это в России и думайте что делать с мигрантами из Средней Азии которые заполонили Россию как саранча!
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