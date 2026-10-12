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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баландин о «Металлурге»: «У Разина скверный характер, он человек настроения. Тренера поменять легче, чем игроков. Не удивлюсь, если он всплывет в «Динамо»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался об отстранении тренера Андрея Разина в «Металлурге».

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