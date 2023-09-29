"Все чаще появляется информации о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" один за другим подписывают контракты с Министерством обороны.
"Не эксплуатировать то, к чему не имеешь отношения": журналист Суконкин высказался об использовании бренда ЧВК "Вагнер"
Комментарии
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нл
николай лебедев
Не умаляя заслуг Пригожина и особенно Уткина, хотелось бы узнать о потерях бойцов за весь период существования "Вагнера".Думаю, что эта цифра сильно изменит отношение к компании. Да, люди шли туда добровольно, но не думаю, что все они шли за смертью.
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13 час.
А
Александр
А Пригожин когда набирал в Вагнер и нескрывал что не все вернутся живыми....
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3 час.
ТК
Тони Котано
Быть Штурмовиком это идущий на смерть. Люди с очень волевым характером и стальной дисциплиной. Те люди которые идут в штурмовики прекрасно осознают что это огромный риск. В СССР тоже были штурмовые подразделения только название было "Ударная, ударный"
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1 час.
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