"Не эксплуатировать то, к чему не имеешь отношения": журналист Суконкин высказался об использовании бренда ЧВК "Вагнер"

нл николай лебедев Не умаляя заслуг Пригожина и особенно Уткина, хотелось бы узнать о потерях бойцов за весь период существования "Вагнера".Думаю, что эта цифра сильно изменит отношение к компании. Да, люди шли туда добровольно, но не думаю, что все они шли за смертью.

А Александр А Пригожин когда набирал в Вагнер и нескрывал что не все вернутся живыми....