Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Масштабы заселения доколумбовой Амазонии долго оставались предметом споров. Плотный лес скрывает рельеф, поэтому памятники очень часто находили на вырубленных участках или там, где они были заметны с воздуха.
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