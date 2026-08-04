Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт: Тщательная подготовка позволила Ирану играть по своим правилам в противостоянии с США

Эксперт: Тщательная подготовка позволила Ирану играть по своим правилам в противостоянии с США

Иран не один год готовился к противостоянию с США, тщательно изучая опыт региональных конфликтов и анализируя американскую военную доктрину, что позволило Тегерану сделать ставку на асимметричную стратегию и отказаться от прямой силовой конфронтации.

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