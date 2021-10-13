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Сингапурский нефтетрейдер отрицает участие в поставках нефти в КНДР в обход санкций ООН

СИНГАПУР, 13 октября. /ТАСС/. Сингапурская нефтетрейдинговая компания Winson Group отрицает обвинения в поставках в КНДР нефтепродуктов в обход международных санкций Совета Безопасности ООН.

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