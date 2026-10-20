© Быть, а не казаться/VKВозрождение института наставничества стратегически важно для России. Большую роль здесь играет Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» — помогает вернуть престиж профессии наставника, объединяет разрозненные практики и позволяет тиражировать лучшие методики патриотического воспитания по всей стране.