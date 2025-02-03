Канадская провинция Онтарио разрывает контракт со Starlink

Канадская провинция Онтарио разрывает контракт с телекоммуникационным спутниковым сервисом Starlink – подразделением компании SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, соратнику президента США Дональда Трампа.
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