Китай почти в три раза увеличил экспорт автомобилей в Россию в марте

Однако уровень экспорта пока не достиг показателей весны 2024 года В прошедшем месяце Китай впервые за последние полгода увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию, в месячном выражении показатель вырос почти в три раза.
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