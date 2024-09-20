Реконструкция очистных сооружений началась в Дубне

Реконструкция комплекса очистных сооружений — это дорогостоящий и важный проект для Дубны. Сейчас подрядчик завершает подготовительные работы и приступает к началу строительства новой линии на 25 тысяч кубометров в сутки.
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