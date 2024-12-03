MSI выпустила портативные консоли Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+ на Intel Lunar Lake по цене от $799 Комп...

MSI выпустила портативные консоли Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+ на Intel Lunar Lake по цене от $799Компания MSI официально представила обновлённые портативные игровые консоли Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+ на базе процессоров Intel Lunar Lake, которые пришли на смену портативной приставке Claw 7 с процессорами Intel Meteor Lake.