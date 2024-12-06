Polysoft предлагает модуль модернизации SSD емкостью 8 ТБ за $849 для Mac Studio

Продукция Apple исторически подвергалась критике за ограниченную возможность модернизации и ремонта, но большинство пользователей осознают эти аспекты уже постфактум - скажем, когда им нужно обновить свой устаревший SSD - ведь, как и большинство других вещей в жизни, SSD также имеют ограниченный срок службы.
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