Архивисты оцифровали письма первого альпиниста, едва не покорившего Эверест 

Последняя страница последнего письма Джорджа Мэллори из лагеря I на Эвересте Рут Мэллори, 27 мая 1924 года / © The Master and Fellows of Magdalene College, Cambridge Большую часть коллекции составляют письма Мэллори и его жены Рут с момента их помолвки в 1914 году и до гибели альпиниста при восхождении на Эверест в 1924-м.