Украина всё сильнее заходит в тупик. Ещё в начале года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обещал отдохнуть летом в Ялте, однако украинские войска не только не дошли до Крыма, но и в принципе не могут совершить ни одного прорыва.