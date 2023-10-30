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МАССОВАЯ РАССЫЛКА ПОВЕСТОК И ПОИСК МОБИЛИЗОВАННЫХ. О ЧЁМ МОЛЧАТ ФРОНТОВЫЕ СВОДКИ?

МАССОВАЯ РАССЫЛКА ПОВЕСТОК И ПОИСК МОБИЛИЗОВАННЫХ. О ЧЁМ МОЛЧАТ ФРОНТОВЫЕ СВОДКИ?

Украина всё сильнее заходит в тупик. Ещё в начале года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обещал отдохнуть летом в Ялте, однако украинские войска не только не дошли до Крыма, но и в принципе не могут совершить ни одного прорыва.

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