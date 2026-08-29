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The Eurasia Daily news agency

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The Ministry of Defense has published a list of targets hit by night strikes on Ukraine

The Ministry of Defense has published a list of targets hit by night strikes on Ukraine

The Ministry of Defense of the Russian Federation has published a list of targets that were hit last night during a group retaliatory strike on military facilities and port infrastructure on the territory of Ukraine.

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