The Ministry of Defense has published a list of targets hit by night strikes on Ukraine

The Ministry of Defense of the Russian Federation has published a list of targets that were hit last night during a group retaliatory strike on military facilities and port infrastructure on the territory of Ukraine.
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