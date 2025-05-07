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Микель Артета: «Арсенал» был намного лучше «ПСЖ». В обоих матчах лучшим был голкипер парижан»

Микель Артета: «Арсенал» был намного лучше «ПСЖ». В обоих матчах лучшим был голкипер парижан»

«Арсенал» под руководством испанца дважды уступил парижанам в полуфинале – 0:1 и 1:2. «Они молодцы, вышли в финал.

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