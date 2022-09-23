За оголодавших в «Толмачево» пассажиров авиаперевозчик заплатит всего 30 тысяч рублей

Прокуратура вынесла представление авиакомпании «ИрАэро». Причиной стало нарушение законодательства: авиаперевозчик не обеспечил размещением в гостиницы, а питание и напитки пассажирам, рейс которых задержался, были предоставлены с опозданием.
Прокуратура вынесла представление авиакомпании «ИрАэро». Причиной стало нарушение законодательства: авиаперевозчик не обеспечил размещением в гостиницы, а питание и напитки пассажирам, рейс которых задержался, были предоставлены с опозданием.
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