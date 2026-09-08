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Царьград

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В Новосибирске дефицит бензина: очереди по 50 машин на АЗС

В Новосибирске дефицит бензина: очереди по 50 машин на АЗС

В Новосибирской области снова фиксируются перебои с продажей топлива. На ряде автозаправочных станций отсутствуют некоторые виды бензина, из-за чего водителям приходится выстраиваться в длинные очереди.

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