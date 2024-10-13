Bitcoin готовится к импульсному росту на $65 000 по мнению аналитиков

Цена Биткоина (BTC) продолжила свой рост в выходные дни, достигнув новых многодневных максимумов. Это уже вторые выходные подряд, когда BTC демонстрирует подобное поведение, хотя движения уикэнда, как правило, проходят во флэте.
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