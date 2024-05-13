«Слава богу не сгорел»: сумевший выжить при взрыве машины депутат Денис Харитонов опубликовал видео

«Слава богу не сгорел»: сумевший выжить при взрыве машины депутат Денис Харитонов опубликовал видеоВ зоне военной операции взорвали автомобиль депутата-единоросса Астраханской Областной думы Дениса Харитонова.
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