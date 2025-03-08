НУР проведет лекции с участием редактора МТС Музыка в рамках музыкальной лаборатории

Междунарожный фестиваль медиаискусства НУР объявил регистрацию на свои открытие лекции, которые пройдут в рамках музыкальной лаборатории (образовательной программы), которая пройдет в Казани с 12 по 16 марта.
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