Большой театр представит "Мефистофеля" 26, 27 и 29 сентября

Премьера оперы "Мефистофель" Арриго Бойто пройдет в Большом театре под руководством Валерия Гергиева и режиссурой Джанкарло дель Монако 26, 27 и 29 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ю «Я русский мужик»...
- Госдума рассмотри...
- Госдума рассмотри...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым