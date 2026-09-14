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Царьград

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Большой театр представит "Мефистофеля" 26, 27 и 29 сентября

Большой театр представит "Мефистофеля" 26, 27 и 29 сентября

Премьера оперы "Мефистофель" Арриго Бойто пройдет в Большом театре под руководством Валерия Гергиева и режиссурой Джанкарло дель Монако 26, 27 и 29 сентября.

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