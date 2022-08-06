Суховантаж Fulmar S під прапором Барбадоса став першим іноземним судном, яке прибуло в Україну після початку війни Перше судно під іноземним прапором прибуло в Україну з початку війни Суховантаж Fulmar S під прапором Барбадоса прибув до Чорноморська для завантаження зерном Судно під іноземним прапором вперше з початку війни прибуло в Україну в суботу для […] Сообщение Перше судно під іноземним прапором прибуло в Україну з початку війни появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.