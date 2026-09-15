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Татар-информ

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Видео: Подросток на «Ладе» влетел в женщину на тротуаре во дворе в Челнах

Видео: Подросток на «Ладе» влетел в женщину на тротуаре во дворе в Челнах

Подросток на "Ладе" сбил женщину во дворе дома в Челнах Фото: © канал МВД по РТ в МАКС Появилось видео жуткого ДТП, произошедшего сегодня в Набережных Челнах.

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