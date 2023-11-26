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У «Лиона» 1 победа в 12 матчах сезона – сегодня проиграли «Лиллю». Команда идет последней в Лиге 1

У «Лиона» 1 победа в 12 матчах сезона – сегодня проиграли «Лиллю». Команда идет последней в Лиге 1

Сегодня команда под руководством Фабио Гроссо уступила «Лиллю» на своем поле со счетом 0:2. В 12 матчах Лиги 1 в сезоне-2023/24 у «Лиона» 7 поражений и 4 ничьих.

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