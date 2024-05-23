Шубенков заявил об абсолютном разочаровании в олимпийском движении

Сергей Шубенков заявил, что не будет смотреть Олимпийские игры. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, один из лучших легкоатлетов России последнего десятилетия Сергей Шубенков рассказал, что не будет смотреть Олимпийские игры в Париже.