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Политика как она есть

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  • vlasova_irina53mailru Рюмина
    но вот в магазинах я не видела ни разу чтобы намаз читали страна КзахстанШтраф и в аул: из...
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    я работала конструктором и у нас в отделе был мусульманин он тоже стелил коврик и читал намаз, у нас страна светская ...Штраф и в аул: из...
  • Варлам Устрялов
    верующий. но религиозность считаю мракобесием. тем более, выставленную на показ. выпендрёжный намаз - способ выставит...Штраф и в аул: из...

Бывший муж Бритни Спирс неоднозначно высказался о браке с поп-дивой: «Школа жизни»

Бывший муж Бритни Спирс неоднозначно высказался о браке с поп-дивой: «Школа жизни»

Брак Бритни Спирс и Сэма Асгари хотя и продлился совсем недолго, дал свои плоды, и еще какие. Отношения и громкий развод с поп-дивой дали бывшему фитнес-тренеру карьерный толчок, и совсем скоро он сыграет главную роль в сериале.

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