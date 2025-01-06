Бывший муж Бритни Спирс неоднозначно высказался о браке с поп-дивой: «Школа жизни»

Брак Бритни Спирс и Сэма Асгари хотя и продлился совсем недолго, дал свои плоды, и еще какие. Отношения и громкий развод с поп-дивой дали бывшему фитнес-тренеру карьерный толчок, и совсем скоро он сыграет главную роль в сериале.
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