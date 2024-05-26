Как насчет национализации? Потанин планирует вывести бизнес из России

Владимир Потанин. Фото из открытых источников сети Интернет Интересно вот, а чего не хватает людям, у которых состояние оценивается в десятки миллиардов долларов, при этом, объективно говоря, явно эти активы не были нажиты ими "непосильным трудом".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии