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Как насчет национализации? Потанин планирует вывести бизнес из России

Как насчет национализации? Потанин планирует вывести бизнес из России

Владимир Потанин. Фото из открытых источников сети Интернет   Интересно вот, а чего не хватает людям, у которых состояние оценивается в десятки миллиардов долларов, при этом, объективно говоря, явно эти активы не были нажиты ими "непосильным трудом".

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