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Глава Readovka Костылев госпитализирован после несчастного случая

Глава Readovka Костылев госпитализирован после несчастного случая

РИА Новости/Кристина Кормилицына Глава Readovka Алексей Костылев был госпитализирован после несчастного случая, произошедшего во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области, говорится в заявлении редакции Readovka.

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