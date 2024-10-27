Глава Readovka Костылев госпитализирован после несчастного случая

РИА Новости/Кристина Кормилицына Глава Readovka Алексей Костылев был госпитализирован после несчастного случая, произошедшего во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области, говорится в заявлении редакции Readovka.
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