Ударные беспилотники ВС РФ поразили ещё два следовавших в порт Одессы судна Министерство обороны России раскрыло детали результатов комбинированных атак ВС.
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Ударные беспилотники ВС РФ поразили ещё два следовавших в порт Одессы судна Министерство обороны России раскрыло детали результатов комбинированных атак ВС.
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