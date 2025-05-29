Бастрыкин поручил возбудить дело по факту поступающих в адрес Мединского угроз

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, которые поступают со стороны украинских радикалов в адрес главы российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимира Мединского.
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