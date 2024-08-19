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Лев Лещенко получает от государства дорогое лекарство бесплатно

Лев Лещенко получает от государства дорогое лекарство бесплатно

Mash: певцу Льву Лещенко бесплатно предоставили лекарство за 1,8 млн рублей Народный артист РСФСР Лев Лещенко получает бесплатно от государства дорогостоящее лекарство стоимостью 1,8 миллиона рублей за упаковку.

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