Лев Лещенко получает от государства дорогое лекарство бесплатно

Mash: певцу Льву Лещенко бесплатно предоставили лекарство за 1,8 млн рублей Народный артист РСФСР Лев Лещенко получает бесплатно от государства дорогостоящее лекарство стоимостью 1,8 миллиона рублей за упаковку.
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