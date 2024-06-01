FP: Западные перевозчики задумались об использовании Севморпути из-за хуситов

Атаки действующих в Йемене хуситских групп на суда в акватории Красного моря убедили перевозчиков из держав Запада начать думать о том, чтобы применять Северный морской путь, который находится под контролем Российской Федерации.
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